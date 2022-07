Dworzec Północny w Toruniu zmieni właściciela. I nie tylko on

- Chcemy, by Dworzec Północny stał się siedzibą naszej kolei turystycznej - mówił wtedy marszałek Piotr Całbecki. - Przy realizacji tego projektu liczymy także na poparcie i życzliwość PKP Polskie Linie Kolejowe. Jeśli uda się przejąć dworzec, to do realizacji pomysłu niezbędne będzie przejęcie znajdującej się w sąsiedztwie bocznicy kolejowej. Dziś jest zaniedbana i zarośnięta chwastami. W kwestii projektu kolei turystycznej wszystko wskazuje na to że, udało się znaleźć wykonawcę, który podejmie się odrestaurowania zabytkowego parowozu, który jest naszą własnością.