Dwa nowe przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z zagrożeniem pojawienia się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał dziś, tj. w środę 4 marca, decyzję o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.

Stan podwyższonej gotowości oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Na razie w Polsce mamy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa. Pacjent leży na oddziale zakaźnym w szpitalu w Zielonej Górze.