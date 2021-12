Duże podwyżki dla prezydenta Torunia i radnych. Jakie teraz są ich zarobki?

Przez Polskę przetacza się dyskusja na temat podwyżek jakie właśnie otrzymują samorządowcy z wyboru, czyli burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, marszałkowie i radni. Podwyżki sięgają nawet stu procent, więc emocje jakie temu towarzyszą, bywają spore. Jak już wcześniej pisaliśmy przy okazji podwyżek, nad którymi debatował sejmik województwa kujawsko-pomorskiego, We wrześniu tego roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych. Podniesiono z 12.525,94 zł brutto do 20.041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane najważniejszym samorządowcom. Z kolei w październiku Rada Ministrów w nowym rozporządzeniu płacowym podwyższyła wynagrodzenia samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 roku. Zastosowanie tych regulacji jest obowiązkowe, co temperatury dyskusji nie studzi.