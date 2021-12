Druhna Ewelina i druh Zdzisław zginęli w wypadku. Cała Polska śle kondolencje [zdjęcia]

Wideo: Śmiertelny wypadek w powiecie toruńskim. Nie żyją strażacy OSP

Strażacka brać w rozpaczy, do gminy Czernikowo z całej Polski nadsyłane są kondolencje. Dwoje strażaków zginęło, a trzech zostało rannych po tym, gdy wóz strażacki jadąc do pożaru, zderzył się z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło po godz. 5 na skrzyżowaniu ul. Słowackiego z Drogą Krajową nr 10.

Ich zgłoszenie dokończyli druhowie z OSP w Kikole i Chlebowie. - To była najgorsza akcja, do której pojechałem. To druhowie z Czernikowa mieli tu być i gasić pożar sadzy. Rozpacz, żal, szok - mówi ochotnik z OSP Chlebowo.

Druhna Ewelina miała 29 -lat, chciała pomagać i po zdanych kursach wyjeżdżała do akcji. Była ratownikiem medycznym i pielęgniarką. Prężnie działała w straży.

W wypadku zginął również druh Zdzisław, 62 -letni kierowca samochodu OSP Czernikowo. Pan Zdzisław to wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Czernikowie, od lat związany był z ochotnikami.