Druga hematologia w Toruniu już działa. Była potrzebna!

Oddział w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu otwarty w ekspresowym tempie

Trudno wyobrazić sobie, jaki stres przeżyli pacjenci hematologiczni na wieść o tym, że ich lekarze ze szpitala miejskiego w Toruniu od 1 lipca przestaną ich leczyć.

- Staram się cieszyć tym życiem, które mi dano, ale w tym momencie nie mogę - mówił wówczas Sławomir Detmer, u którego w ubiegłym roku wykryto ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Na początku wszyscy liczyli na to, że lekarze dogadają się ze szpitalem. Doszło do mediacji, ale do porozumienia - już nie. Lekarze zrezygnowali z żądań finansowych, ale stracili zaufanie do dyrekcji i nie chcieli pracować z innym ordynatorem niż dr Rymko. 1 lipca cały zespół lekarzy odszedł z Batorego. Pojawiła się nadzieja, że specjaliści zaczną współpracę ze szpitalem na Bielanach. Potrzeba było jednak czasu, negocjacji z NFZ-em i... pieniędzy. Ostatecznie do podziału kontraktu nie doszło, ale Fundusz znalazł sposób, by oddział w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym z początkiem sierpnia otworzyć.