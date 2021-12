Drogi. Kilkanaście obwodnic powstanie w najbliższych latach w naszym regionie. Na przykład Chełmży

Jak wygląda dawna rakarnia i rezydencja toruńskich katów? Co się z nią stanie?

Kolejny odcinek obwodnicy Brodnicy

Na przykład w listopadzie 2021 roku podpisano czterostronne porozumienie z powiatem brodnickim, miastem Brodnica i gminą Brodnica dotyczące aktualizacji dokumentacji niezbędnej do budowy kolejnego odcinka obwodnicy Brodnicy. Tym razem od strony południowo-wschodniej. Nowa trasa o długości ponad 3,6 km ma przebiegać wzdłuż torów kolejowych. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Szacowany koszt prac budowlanych to około 64 mln zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).32 mln zł.