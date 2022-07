Drewniany domek przy Przystani Toruń nad Wisłą. Co to takiego?

Przy przystani Toruń prezentowany jest prototyp energooszczędnego modułu mieszkalnego o konstrukcji drewnianej.

Przedstawione rozwiązanie jest częścią pięciokondygnacyjnego budynku, jaki w najbliższych miesiącach ma powstać na ultranowoczesnym osiedlu Ecovillage w Schwaebisch Gmuend na południu Niemiec.

Jest to jeden z grupy budynków o podobnej konstrukcji, które powstaną na tym osiedlu. Składa się on ze 120 modułów, z których każdy stanowi samodzielną jednostkę mieszkaniową o powierzchni ok. 20 mkw. lub jest elementem składowym mieszkania dwumodułowego o powierzchni dwukrotnie większej. Energia dla obiektu będzie pochodziła z systemu ogniw wodorowych, co w połączeniu z konstrukcją drewnianą i szeregiem innych nowoczesnych rozwiązań umożliwi spełnienie kryteriów standardu Efiizienzhaus 40 NH, najwyższego, jaki można osiągnąć w Niemczech dla budownictwa zrównoważonego DGNB (Niemieckiej Rady Budownictwa Zrównoważonego). Tym samym będzie to jedna z najbardziej innowacyjnych inwestycji mieszkaniowych, mająca duże szanse na wyznaczenie nowego standardu w budownictwie.