Dramat Czechowa "Wiśniowy sad" już wkrótce na toruńskiej scenie

"Lubow Raniewska wraca do rodzinnego majątku, który ma być wkrótce zlicytowany. Jedyny sposób na wyjście z długu to sprzedaż starego, rodowego sadu. "Wiśniowy sad" to ostatnia sztuka teatralna Antoniego Czechowa, o której sam pisał: „wyszedł mi nie dramat, a komedia, w niektórych miejscach nawet farsa”. Widzowie spektaklu przeniosą się do wnętrza starego dworu, gdzie znajdą wytchnienie, śmiech i dystans" - tak spektakl zapowiada Teatr im. Horzycy.