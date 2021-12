Dopłaty do żłobków w Toruniu. Mamy piszą listy do prezydenta i radnych

Rodzice z Torunia bez pieniędzy od miasta?

- System państwowy uruchamia nową formę wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki żłobkowej. Proponujemy Radzie Miasta odstąpienie od dopłat do żłobków niepublicznych, ponieważ te środki będą pochodziły z budżetu państwa – wyjaśnił prezydent. - Dzięki temu my możemy troszkę odetchnąć z ulgą. Dopłaty z budżetu miasta nie będą potrzebne, bo będą dopłaty z budżetu państwa.

Do tej pory miasto dopłacało do żłobków niepublicznych 400 zł na każde dziecko. Od stycznia, zgodnie z zapisem w projekcie budżetu na 2022 rok, miałoby z tego zrezygnować.

Prywatne żłobki w Toruniu podnoszą ceny, bo miasto chce zabrać dopłaty

Mówiąc o dopłatach z budżetu państwa, prezydent ma na myśli pieniądze z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Na pierwsze dziecko rodzice mają otrzymać 400 zł na obniżenie czesnego w żłobku, z kolei na drugie i kolejne 500 zł na dowolny cel. Jak jednak podkreśla wiele mam, miały to być pieniądze dodatkowe, a nie zamiast dopłat od miasta. Wiele z nich jest zdruzgotanych, bo od stycznia za żłobek zapłaci nawet 500 zł więcej. Mimo że, jak podkreśla prezydent, decyzje w sprawie dopłat do żłobków nie zostały jeszcze podjęte i cały czas trwa analiza sytuacji, placówki już wysyłają do rodziców informacje o podwyżkach. - W żłobku, do którego chodzi córka, od stycznia 500 zł podwyżki, za miesiąc opłata będzie wynosić 1200 zł – pisze jedna z mam. - U nas 1600 – dodaje kolejna. Wyjaśnijmy jednak, że placówki nie podwyższają cen, bo taki jest ich kaprys.