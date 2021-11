Dopłaty do rachunków. Dla kogo dodatek energetyczny? Program został rozszerzony!

Dopłaty do prądu dla większej grupy odbiorców

Rozszerzenie dodatku energetycznego na większą grupę beneficjentów to jedno z rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej, którą rząd ma niebawem przedstawić. W ciągu kilku dni Ministerstwo klimatu i środowiska powinno również ujawnić szczegóły zmian w dodatku energetycznym. Co wiadomo na tę chwilę?

Beneficjenci dodatku energetycznego to tzw. odbiorcy wrażliwi. To właśnie przedefiniowaniu tego hasła i tym samym rozszerzeniu grupy odbiorców służy projekt nowelizacji Prawa energetycznego, który Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało do prac rządowych. Według szacunków resortu klimatu liczba beneficjentów wzrośnie do ok. 2,63 mln gospodarstw domowych.