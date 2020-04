Dopłaty do pensji z Tarczy antykryzysowej w Toruniu. Od kiedy nabór wniosków?

Od wtorku (21.04) w Toruniu ruszy nabór wniosków o pomoc finansową dla firm, samozatrudnionych i organizacji pozarządowych z Tarczy antykryzysowej. Wnioski przyjmuje PUP. Kto i jak może je składać? Oto szczegóły.

W poniedziałek Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu formalnie ogłosi nabór, a od wtorku (21.04) zacznie przyjmować wnioski. Chodzi o pomoc finansową w ramach Tarczy antykryzysowej, przeznaczoną dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych. Przede wszystkim - o oczekiwane dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy mogą starać się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne. O to samo ubiegać mogą się pozarządowe organizacje. Samozatrudnieni natomiast wnioskować mogą o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne, wnioskodawca starający się o dofinansowanie powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy licząc na dzień złożenia wniosku. Nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jak składać wnioski? W Toruniu wnioski przyjmować będzie PUP od wtorku (21.04) do 4 maja. Jak można je złożyć? Najprostsza wydaje się droga elektroniczna. Na stronie urzędu pracy (www.muptorun.praca.gov.pl) dostępne są formularze do aplikacji ze wszystkimi koniecznymi załącznikami, w tym z tzw. kalkulatorem pozwalającym kwotowo i procentowo obliczyć wsparcie.

Prawidłowo wypełnione wnioski można zatem po pierwsze przesłać elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl. Druga opcja to złożenie dokumentów w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku urzędu pracy. Trzeci dozwolony sposób aplikowania to przesłanie wniosku pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń. "Jakie są limity przychodu firmy uprawniające do wsparcia?" - to pytanie pojawia się najczęściej. Wyjaśnijmy więc, że w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

Dla samozatrudnionych nie ma limitu przychodów. Liczy się spadek obrotów.

Dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców - wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości spadku obrotów, wykazanego przez przedsiębiorcę we wniosku o dofinansowanie.

Będą błędy jak w ZUS przy postojowym? Pomoc w ramach Tarczy antykryzysowej jest bardzo oczekiwana, nie tylko w Toruniu. Niestety, doświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pierwszy zaczął przyjmować wnioski o wsparcie (w ramach swojej kwalifikacji, czyli o wypłatę "postojowego" lub czasowe zwolnienie z płacenia składek ), jest niepokojące. - Aż 50 proc. wniosków o wsparcie z „tarczy antykryzysowej” wpłynęło do ZUS z błędami - przekazuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS dla Kujawsko-Pomorskiego.

Jednym z najczęstszych błędów we wnioskach jest niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu powoduje, że wniosek zamiast trafić do realizacji musi zostać uzupełniony. W tym przypadku wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Znacznie to wydłuża czas np. na wypłatę świadczenia postojowego czy rozpatrzenie wniosku o zwolnieniu z opłacania składek. Musimy zadzwonić, napisać mail, skontaktować się z wnioskodawcą. Dlatego apelujemy o staranne wypełnianie dokumentów, a przed ich wysłaniem o dokładne sprawdzenie zawartych tam informacji – mówi Krystyna Michałek.

Trwa głosowanie... Czy wybory prezydenta Polski w formie korespondencyjnej to dobry pomysł? Tak Nie Nie mam zdania

Inne popełniane błędy to np. podpisywanie się imieniem i nazwiskiem „Jan Kowalski”, który figuruje na wzorze poprawnie wypełnionego wniosku dostępnego na stronie internetowej ZUS. Często również we wniosku o świadczenie postojowe brakuje numeru rachunku bankowego, albo jest on za krótki. Brakuje także informacji o formie opodatkowania i kwocie przychodów. - Zdarzają się również przypadki, że zamiast wynagrodzenia miesięcznego wpisywana jest stawka godzinowa – dodaje Krystyna Michałek.

POTWIERDZONE PRZYPADKI ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2.

Osoby

zainfekowane 9 856

Ofiary

śmiertelne 401

Osoby

hospitalizowane 2 914

Osoby w

kwarantannie 105 602

Osoby

wyzdrowiałe 1 297

Najnowsze informacje dot. koronawirusa