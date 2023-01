Domy na Mazurach i Pomorzu od komornika. Zima 2023. Zdjęcia i ceny

1. Dom we wsi Książnik: od 355 tys. zł

Książnik to wieś na Pojezierzu Warmińsko-Mazurskim, położona 1,6 km od jeziora. Komornik Arkadiusz Królikowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: LINE FINANCE AGRO Sp. z o.o., położonej pod adresem: Książnik, gmina Miłakowo, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze EL2O/00014519/2.