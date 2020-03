Domówka z koronawirusem. Pięciu mieszkańców Torunia odpowie przed sądem za złamanie zasad kwarantanny

Przede wszystkim chodzi o artykuł 116 Kodeksu wykroczeń, który mówi między innymi o tym, że karze grzywny do 5000 złotych podlega ta osoba, kto wiedząc, iż jest chora na chorobę zakaźną albo jest o nią tylko podejrzana i nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych przez organy służby zdrowia. Poza tym odrębna informacja o złamaniu zasad kwarantanny przekazywana jest przez policję również do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. On - według znowelizowanych niedawno przepisów - może nałożyć karę finansową sięgająca nawet 30 tysięcy złotych. Według toruńskich śledczych osobom łamiącym zasady bezpieczeństwa w czasie epidemii mogą również zostać postawione zarzuty z Kodeksu karnego.

- 25-latek wrócił z Holandii. Dzień wcześniej, czyli w piątek przekroczył granicę naszego kraju, gdzie przez straż graniczną poinformowała go obowiązku powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych 24 godzin i potem tam miał odbywać dwutygodniową kwarantannę – dodaje Krzysztof Świerczyński.

25-latek zamiast pozostawać w izolacji zaprosił do mieszkania rodzinę i spotkał się z nią. To wystarczający powód, aby skierować wniosek o jego ukaraniu do sądu i poinformować o złamaniu zasad kwarantanny służby sanitarne. Zachowanie 25-latka doprowadziło również do tego, że cztery kolejne osoby, które się z nim kontaktowały również musiały rozpocząć kwarantannę.

Wysoka grzywna grozi również 45-letniemu mieszkańcowi Lipna. On też wrócił z zagranicy kilka dni temu i nadal powinien być w kwarantannie. Złamał ją i zostanie ukarany po tym, jak w ubiegły piątek po południu na policję w Lipnie dotarła informacja, że przed jednym ze sklepów w tym mieście stoi grupa mężczyzn i raczy się alkoholem.