Dom dziennego pobytu dla seniorów w Toruniu już działa ZDJĘCIA

Dom seniora przy ul. Mickiewicza otwarty!

- Przekazanie kamienicy do Toruńskiego Centrum Usług Społecznych nastąpiło w pierwszym kwartale 2022 roku - wyjaśniała w sierpniu Anna Kulbicka-Tondel, ówczesna rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego. - TCUS zakupił w postępowaniu przetargowym wyposażenie do dziennego domu pobytu oraz do mieszkań chronionych mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Ponadto dokonano zgłoszeń zauważonych usterek, wezwano wykonawcę do ich usunięcia. W międzyczasie zgłoszono konieczność założenia nowego przyłącza energetycznego oraz przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 29 czerwca 2022 r. odbył się przegląd gwarancyjny budynku przy ul. Mickiewicza 57 z uwagi na pojawiające się usterki (wilgoć, odpadający tynk ze ścian, brak wody w kranie, odchodzące z podłogi linoleum, a także ciągłe palenie się światła w piwnicy). Wykonawca został wezwany do naprawienia ich w ciągu dwóch miesięcy. Ponadto, od dnia 1 sierpnia br. rozpoczynają się prace związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż kamienicy kolejnych nieruchomości znajdujących się przy ul. Mickiewicza. W związku z trwającymi pracami naprawczymi oraz modernizacją sieci ciepłowniczej otwarcie dziennego domu pobytu oraz zasiedlenie mieszkań zaplanowano na wrzesień. W tym czasie prowadzona jest procedura rekrutacyjna.