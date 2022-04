Dom Andrzeja Gołoty. Tak w USA mieszka polski pięściarz. Wspaniały amerykański dom legendy boksu w Chicago

Andrzej Gołota. Jak mieszka w USA?

Walki Andrzeja Gołoty były wyjątkowym przeżyciem dla polskich kibiców. W czasach, gdy nasz sport nie stał na szczególnie wysokim poziomie, pięściarz realizował swój amerykański (w dosłownym znaczeniu tego słowa) sen. Fani Gołoty wstawali w środku nocy, by oglądać jego kolejne pojedynki. I choć w najważniejszych momentach bokser nie wytrzymywał emocji (np. ciosy poniżej pasy zadawane Riddickowi Bowe), to i tak stał się prawdziwą legendą .

Tak mieszka Andrzej Gołota w Chicago

Andrzej Gołota od wielu lat żyje w Stanach Zjednoczonych. Do USA wyjechał już na początku lat 90. i tam rozpoczął swoją karierę zawodową. Czas pokazał, że pod tym względem nic się nie zmieniło aż do dziś - również po zakończeniu kariery pięściarz pozostał w Stanach Zjednoczonych. Co pewien czas wraca jednak do Polski - to w naszym kraju odbyła się jego walka pożegnalna, której organizatorem był Marcin Najman.