Dokąd dojedziemy z Torunia pociągiem na wakacje? Oto trasy i ceny

Wakacje rozpoczynają się już w najbliższy piątek, tj. 24 czerwca 2022 roku. To doskonała okazja, by po ciężkim roku szkolnym wyjechać na zasłużony odpoczynek. Podróżować można na wiele rozmaitych sposobów: samochodem, samolotem, autokarem, pieszo lub pociągiem. My postanowiliśmy skupić się na tym ostatnim środku transportu i przygotowaliśmy specjalną rozpiskę, gdzie, jak często i za ile można pojechać z Torunia.