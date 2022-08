Dojazd do pl. NOT w Toruniu będzie zamknięty dłużej Adam Mroczek

Dłużej niż pierwotnie planowano, zamknięty będzie odcinek Szosy Chełmińskiej od ul. Grudziądzkiej do pl. NOT. Przejazd nie będzie możliwy jeszcze do 21 sierpnia 2022 r.