"Dodzwonić się do przychodni? To graniczy z cudem!" Na co skarżą się pacjenci NFZ w Kujawsko-Pomorskiem?

- W ostatnich 12 miesiącach w skargach złożonych do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pacjenci najczęściej zgłaszali: trudności w dostępie do świadczeń medycznych, odmowy udzielenia świadczenia oraz niemożność dodzwonienia się do rejestracji - mówi Daria Szcześniak z Zespołu Komunikacji Społecznej.

Jak złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia?

Większość osób, mimo nieprzyjemnych doświadczeń ze służbą zdrowia, nie decyduje się na napisanie skargi, bo przeraża ich wszechobecna papierologia. Tymczasem nie ma w tym nic trudnego. Skargę można złożyć:

pisemnie,

mailowo na adres: skargi @nfz-bydgoszcz.pl,

za pośrednictwem ePUAP,

ustnie do protokołu.

Do Funduszu możemy skierować skargi dotyczące trudności w dostępie do świadczeń czy odmowy udzielenia świadczenia. Również jeśli ktoś zażądał od nas zapłaty za świadczenie, które powinniśmy otrzymać bezpłatnie, mamy prawo złożenia skargi. Zaskarżeniu podlegają także niezasadne zmiany terminów zaplanowanych zabiegów oraz badań w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej czy na oddziałach szpitalnych. Jeśli świadczenie zostanie udzielone niezgodnie z harmonogramem pracy lekarzy, które zgłaszane są do NFZ, też mamy prawo skontaktować się z Funduszem. Co ciekawe, przepisy zezwalają także na złożenie skargi w przypadku, gdy lekarz kierujący nas na badania, nie wskaże, gdzie możemy wykonać dane badanie bez opłat. Ponadto pacjenci mogą składać skargi na szeroko pojętą organizację pracy, która utrudnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.