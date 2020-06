Dodatkowe miliony złotych na rozwój komunikacji w Toruniu

Linia tramwajowa na Jar ma prowadzić Szosą Chełmińską od placu NOT-u do ul. Długiej, którą tramwaje dojadą do Legionów. Następnie pojadą na północ do skrzyżowania z Polną. Skręcą w Polną, aby kawałek dalej wjechać w Ugory, a następnie skręcić w ul. Watzenrodego. Tędy potoczą się w głąb Jaru.

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu