Dodatkowe 500 złotych dla rodzin. Sejm przyjął założenia programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo dodatkowe 500 złotych?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Kto otrzyma dodatkowe 500 złotych?

Sejm przegłosował ustawę o dodatkowym 500 plus na drugie i kolejne dziecko podczas środowego głosowania. Ustawa będzie teraz czekać na podpis prezydenta.

Świadczenie w wysokości do 12 tys. zł będzie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Podstawowym założeniem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem, ale to rodzice zadecydują, na co konkretnie przeznaczyć środki. Wybiorą też sposób pobierania świadczenia - po 500 złotych miesięcznie przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok.