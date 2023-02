Dodatek do emerytury w wysokości nawet 250 złotych! Kto może liczyć na takie pieniądze? Sprawdźcie

Dodatkowe pieniądze z ZUS. Osoby niezdolne do pracy

250 złotych więcej do emerytury. Kto może się ubiegać?

Głównym warunkiem, jaki należy spełnić, by otrzymać dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest pobieranie renty lub emerytury.

Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i jesteś całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, otrzymasz dodatek pielęgnacyjny. Musisz jednak złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek.