Dni wolne - w 2022 jest ich więcej! Zaplanuj urlop i zyskaj wydłużony długi weekend. W tym roku aż 8 takich szans

Dni wolne w 2022. Zaplanuj korzystnie długi weekend i wakacje

W ciągu roku jedna trzecia dni może być wolna od pracy. - Samych sobót i niedziel będzie w 2022 roku aż 105. Do tego dochodzi jeszcze 8 dni świątecznych, które z mocy ustawy są również wolne od pracy. Dodatkowo mamy prawo do odebrania jednego dnia wolnego za 1 stycznia, który wypadł w sobotę. W sumie daje to już 114 dni wolnych od pracy jeszcze bez uwzględniania urlopu- wskazuje w przesłanym komentarzu Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Co do urlopu, ten standardowo daje nam prawo do 26 dni, co w sumie daje nam to 140 dni bez pracy, czyli ponad 38 proc. roku.