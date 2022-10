Dna moczanowa i jej pierwsze objawy. Co to za choroba i jak ją leczyć? [Porady]

W ostatnich latach dna moczanowa przebija się do świadomości wielu pacjentów. Jeszcze niedawno częściej stosowano nazwę podagra, co nie jest do końca prawidłowe, gdyż z kolei ta choroba ogranicza się do dużego palca u stopy. Czym jest więc dna moczanowa? Jest to rodzaj zapalenia stawów, którego przyczyną jest nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi. Dzięki temu tworzą się kryształki kwasu moczowego i odkładają się w stawach. Pacjent odczuwa silny ból, gdyż w stawach powstaje stan zapalny, powodując ból i stan zapalny.