Dezynfekcja przystanków w Toruniu. Jak to wygląda i co jest do tego stosowane? [Zdjęcia]

Dezynfekowane przystanki komunikacji miejskiej w Toruniu będą pachniały chlorem.

- Środek, który będzie do tego używany to podchloryn sodu, jest to środek rekomendowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego - mówi Adrian Aleksandrowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia. - Dezynfekcja codzienna obejmie 36 przystanków, w tym 47 wiat. Zastosowany zostanie oprysk ciśnieniowy. Dezynfekcja cotygodniowa obejmie 113 przystanków (114 wiat) i będzie odbywała się przez tak zwane zamgławianie.

Podchloryn sodu, na pierwszy rzut oka i ucha, brzmi groźnie. W rzeczywistości chyba każdy z nas miał już z nim do czynienia. Podchloryn był i jest stosowany do dezynfekcji wody w basenach. Korzystały z niego i w różnej postaci oraz sytuacjach nadal korzystają, wodociągi.

- Dezynfekcja codzienna będzie prowadzona wraz z codziennym oczyszczaniem przystanków, natomiast dezynfekcja cotygodniowa będzie prowadzona w godzinach nocnych - dodaje Adrian Aleksandrowicz.