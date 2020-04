Darmowe maseczki w Toruniu: Kto dostanie? Po ile sztuk? Znamy zasady!

Łącznie 180 tys. darmowych maseczek od miasta trafi do torunian. Dziś (17.04) trafią do mieszkańców osiedla Grębocin-Bielawy. Niebawem otrzymają je także mieszkańcy domów jednorodzinnych. CZYTAJ DALEJ >>>>> Polecamy: Pierwsze maseczkomaty w Toruniu. Gdzie są i jaka cena za maseczkę? Księża, dzieci do lat 4... Kto i kiedy nie musi zakrywać ust i nosa?

Tekst: Małgorzata Oberlan, fot. archiwum