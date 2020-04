Darmowe maseczki dla mieszkańców Torunia! Mamy ich zdjęcia!

Dobra i ważna informacja dla mieszkańców Torunia. W Toruniu rozpoczęto dystrybucje 50 tys. maseczek . Są wielorazowego użytku – można je prać i prasować. Do kogo i kiedy trafią? Pierwsza partia tych środków ochrony osobistej została dostarczona do SM Na Skarpie i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W kolejnych dniach, sukcesywnie będą dostarczane kolejne maseczki. To właśnie poprzez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe prowadzona będzie dystrybucja – rozniosą je gospodarze domów. Przed świętami zamówione przez Gminę Miasta Toruń maseczki trafiły już do toruńskich placówek opiekuńczych - Domu Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej, Domu Pomocy Społecznej Brata Alberta, Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Sióstr Serafitek, Domu Dziecka "Młody Las" oraz Działu Interwencji Kryzysowej.

UM Toruń