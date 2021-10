Darcy Ward jest dumny ze swojego syna. Zobaczcie zdjęcia! LN

Australijski żużlowiec Darcy Ward, dwukrotny indywidualny mistrz świata juniorów, który karierę w polskiej lidze zaczynał w Unibaksie Toruń, 23 sierpnia 2015 roku uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu Falubazu Zielona Góra z GKM-em Grudziądz. W wyniku upadku u zawodnika zdiagnozowano przerwanie rdzenia kręgowego. Od tego czasu Darcy porusza się na wózku inwalidzkim. Niewątpliwie była to wielka tragedia człowieka, któremu wróżono wielką karierę na torze żużlowym. Na szczęście okazało się, że nawet taki dramat nie musi powodować tego, że życie staje się bezbarwne. Australijczyk bowiem poradził sobie z problemami. 1 lutego 2019 roku poślubił wieloletnią partnerkę, Brytyjkę Lizzie Turner. Ślub odbył się w Australii, na farmie Cowbell Creek niedaleko miasta Gold Coast. Uczestniczyło w nim wielu gości, m. in. kolegów z toru, z mistrzem świata Chrisem Holderem na czele. Z kolei 21 kwietnia 2021 roku Darcy został ojcem, na świat przyszedł Charlie Ward. Tata jest niewątpliwie dumny ze swojego potomka, bo lubi zamieszczać zdjęcia z synem na Instagramie. "On kocha motocykle" - napisał tata o swojej latorośli w podpisie pod jednym z nich, na którym wizytują warsztat żużlowy. Zobaczcie duet Darcy - Charlie: