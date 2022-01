Czy w Toruniu powstanie nowa zajezdnia tramwajowa?

Nowe tramwaje przybywają do Torunia

Przypomnijmy, że pierwsze swingi z Pesy dotarły do Torunia w 2014 roku. Zakupiono ich wówczas 17. W lipcu 2020 roku podpisano umowę na dostawę kolejnych pięciu tramwajów typu "Swing". Koszt zamówienia wyniósł ok. 46,4 mln zł. W nowych tramwajach do dyspozycji pasażerów będzie więcej miejsc siedzących. Mają one też bardziej wydajną klimatyzację przy zmniejszonym zużyciu energii. - Dzięki zastosowaniu nowego rodzaju izolacji termiczno-dźwiękowej poprawi się komfort akustyczny i temperaturowy na pojeździe – zaznacza prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. - Dodatkowo z uwagi na mniejszą masę zastosowanego rozwiązania wpłynie to pozytywnie na mniejsze naciski tramwaju, a więc mniejsze zużycie kół.