Czy w Kaszczorku grasują wilki? Zagryziona zwierzyna w jednym z gospodarstw

Czy do jednego z takich ataków doszło w miniony weekend w Kaszczorku? Wszystko znaki na niebie wskazują, że tak właśnie było. Do jednego z gospodarstw, mniej więcej na przeciwko stadniny koni, w nocy z piątku na sobotę wilki się zbliżyły i zagryzły kozła.

- W sobotę, gdy syn poszedł nakarmić i napoić kozła okazało się, że był on kompletnie wypatroszony, same flaki - opowiada pan Andrzej, właściciel gospodarstwa.- Gdy w niedzielę chcieliśmy go zakopać, to ciała nie było. Zapewne wilki wróciły i zaciągnęły resztki kozła do lasu - dodaje.