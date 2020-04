Czy w czasie epidemii koronawirusa można w Toruniu pić wodę z kranu?

Pytamy... prezesa zarządu Toruńskich Wodociągów Władysława Majewskiego

Czy w czasie epidemii koronawirusa można pić kranówkę bez przegotowania?

Można. Woda, którą dostarczamy do naszej sieci wodociągowej, jest bezpieczna. W czasie epidemii nie wpuszczamy do niej też żadnych dodatkowych chemikaliów. Stosowane przez nas na co dzień nowoczesne technologie uzdatniania wody dają wystarczający efekt dezynfekcyjny także w odniesieniu do koronawirusa. Również Główny Inspektor Sanitarny orzekł, że nie ma potrzeby zmian tych technologii i należy po prostu przestrzegać dotychczasowych procedur.

Pandemia zwiększyła czy zmniejszyła zużycie wody?

W Toruniu i sąsiednich gminach pobór wody spadł o 10-20 procent. Wyjechali zamiejscowi studenci, a to przecież około 20 tysięcy osób. Nie ma gości w hotelach. Nieczynne są lokale gastronomiczne. Do tego dochodzi mniejsza aktywność wielu firm. W Ciechocinku, który też zaopatrujemy w wodę, jej pobór z powodu zamknięcia sanatoriów zmniejszył się aż o połowę.

Dla środowiska naturalnego to dobrze, dla wodociągów źle. Już liczycie straty?

Będziemy o tym myśleć, jak skończy się epidemia. Najważniejsze jest teraz to, by nieprzerwanie zapewniać wodę naszym odbiorcom. Wstrzymaliśmy wszelkie prace związane z odłączaniem wody. Może się ono zdarzyć tylko w związku z awarią. Wtedy podstawimy beczkowóz czy samochód z baniakami.

W tym szczególnym czasie zużywamy dużo jednorazowych środków ochrony osobistej. Mam nadzieję, że np. rękawiczki nie lądują w kanalizacji.

Na szczęście nie mam takich zgłoszeń od pracowników oczyszczalni ścieków.

Załoga wodociągów, a przynajmniej jej część, nie może pracować zdalnie. Czy ci ludzie są w pracy zabezpieczeni przed zakażeniem?

Przestrzegamy obowiązujących rygorów. Część pracy biurowej odbywa się zdalnie. Na wydziałach produkcyjnych takiej możliwości nie ma. Stosujemy się tam do zaostrzonych przepisów. Wstrzymaliśmy te prace, które wiążą się z wyjazdami do naszych odbiorców. Nieczynne jest biuro obsługi klienta. Z klientami kontaktujemy się telefonicznie. Wiele osób korzysta z elektronicznego BOK. To dobre rozwiązanie zwłaszcza dzisiaj. Zachęcam do korzystania z niego.

