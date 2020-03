Czy Toruń zlikwiduje strefy płatnego parkowania? Niektóre samorządy w kraju zawiesiły pobór opłat

W poniedziałek, 16 marca, o to aby dojeżdżać do pracy samochodem, a jednocześnie znieść opłaty za postój w miastach zaapelował na konferencji rządu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślał, że własny samochód jest bezpieczniejszy niż komunikacja publiczna, natomiast zniesienie opłat za parkowanie nie powinno zubożyć samorządów. Na apel odpowiedziało kilka miejskich gmin w kraju. Toruń natomiast nie ma w planach podobnych kroków. Jak twierdzi prezydent Michał Zaleski, nie jest to możliwe ze względów prawnych. Zobacz także: Podejrzenie koronawirusa w Urzędzie Miasta Torunia? Zlecono testy. Będzie też praca zdalna Czytaj także: PKS zawiesza większość kursów! Pozostałe są bezpłatne!

Tekst: Justyna Wojciechowska-Narloch, fot. Grzegorz Olkowski