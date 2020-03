Czy należy przesunąć wybory? Posłowie z Torunia odpowiadają

Posłanka ogłasza jednocześnie, że dzisiaj będzie wysyłała listy do wszystkich burmistrzów i prezydentów z apelem dotyczącym wyborów.

- Nie rozumiem, jak można z jednej strony klęczeć w kościele, mówić o chrześcijańskich wartościach, a w godzinach próby targać się na nasze życie. Nie mieści mi się to w głowie - przyznaje posłanka.

"Dla mnie ważne jest życie każdego człowieka" - Każdy kto mówi, że wybory powinny się odbyć, nie szanuje ludzkiego życia - twierdzi posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. - Dla mnie ważne jest życie każdego człowieka. Jeżeli dla PiS-u nie są ważne życia pojedynczych osób, to znaczy, że gra w bardzo cyniczną, obrzydliwą grę - mówi.

Czy wybory powinny zostać przesunięte? - to pytanie zadają sobie teraz wszyscy Polacy. "Nowości" zapytały o zdanie posłów z Torunia.

"Nie będziemy zgłaszać osób do komisji wyborczych"

Podobne zdanie ma Tomasz Lenz. - Osobą, która w sposób niezgodny ze zdrowym rozsądkiem, dąży do wyborów, jest Jarosław Kaczyński - uważa poseł Koalicji Obywatelskiej. - On chce przeprowadzić te wybory, bo w okresie epidemii, w sytuacji nadzwyczajnej, ludzie skupiają się wokół tych, którzy rządzą.

Poseł Koalicji Obywatelskiej jest za przesunięciem wyborów. - Cynizm i gra o własny interes w sytuacji epidemii, które prezentuje PiS, nie mieści mi się w głowie. Epidemiolodzy mówią, że po Wielkanocy czeka nas główna fala zachorowań. My, jako Koalicja Obywatelska, uważamy, że nie wolno szafować życiem ludzkim i uprawiać polityki na pandemii.