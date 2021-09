Czy akcyza na piwo mocno wzrośnie? Ile wtedy może ono kosztować?

Akcyza na piwo niższa niż na wódkę

Przypomnijmy, że wartość rynku napojów alkoholowych w Polsce - jak wylicza Instytut Jagielloński - wynosiła w ubiegłym roku 39 mld zł. 46 proc. to piwo, 34 proc. to wódka. Jest więc o co walczyć, dlatego od lat toczy się w Polsce dyskusja nad tym, jak opodatkować piwo.

Dziś akcyza naliczana od tego trunku, ale niższa niż np. od wyrobów spirytusowych. Dotyczy to zwłaszcza mocnych piw. A Polacy bardzo chętnie sięgają po bursztynowy trunek – wypijają rocznie aż 3,2 mld z litrów, ponad 12-razy tyle, co wódki. Na piwo wydajemy prawie 17,5 mld zł. Nic więc dziwnego, że znów pojawił się pomysł, aby zmienić zasady opodatkowania go akcyzą. I branża spirytusowa za tym lobbuje.