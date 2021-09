Czternasta emerytura już niebawem. Jakie stawki w 2021 roku? Oto wyliczenia! Tyle wyniesie Twoja 14 emerytura. Kiedy wypłaty?

Większość seniorów w Polsce niebawem dostanie dodatkową emeryturę. Poza standardową emeryturą wypłacana będzie tzw. czternastka. Świadczeniobiorcy nie muszą martwić się o formalności. Czternasta emerytura będzie wypłacana każdemu uprawnionemu bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Nie wszyscy jednak dostaną tyle samo! Wszystko zależy od wysokości bieżącej emerytury. 14. emerytura wypłacana jest raz w roku. Dodatkowe pieniądze otrzymają osoby, które na dzień 31 października 2021 roku będą mieć prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych takich jak emerytury, renty, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne. Seniorzy nie muszą zajmować się formalnościami i składać wniosków. Po prostu otrzymają czternastkę wraz ze standardową emeryturą. - Kolejne w 2021 roku dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Czternasta emerytura maksymalnie wyniesie 1250,88 zł brutto, czyli 1022,30 zł netto. Nie wszyscy jednak dostaną tyle samo. Wszystko zależy od wysokości bieżącej emerytury. Jeśli świadczeniobiorca otrzymuje miesięcznie z ZUS do 2900 zł netto, wówczas może liczyć na czternastkę w pełnej kwocie. - Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” - informuje ZUS. POZNAJ WYLICZENIA NA KOLEJNYCH SLAJDACH --->

canva.com