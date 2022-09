Czarna seria wypadków przy pracy w Kujawsko-Pomorskiem! Kolejny wypadek na budowie w Toruniu

30 sierpnia doszło do dramatu w Bukowcu (pow. brodnicki). Strop obory runął na rolnika i zwierzęta. Dzięki poświęceniu strażaków z OSP i PSP udało się uwolnić mężczyznę. Z poważnymi obrażeniami śmigłowcem LPR przetransportowano go do szpitala. Wypadek w gospodarstwie rolnym jest badany przez PIP jako wypadek przy pracy.

Facebook.com / PSP/OSP Jabłonowo Pomorskie