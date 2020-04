Ćwiczenia w domu w dobie koronawirusa. Ten zestaw to proste ćwiczenia i rewelacyjne efekty

Ćwiczenia w domu. Domowy trening w czasach koronawirusa

Umiarkowane ćwiczenia przez 20 do 30 minut dziennie zmniejszają ryzyko zachorowania, gdyż zwiększają Twoją odporność. Z kolei całkowity brak aktywności lub zbyt częste treningi mogą okazać się szkodliwe.

Siłą rzeczy ruszamy się mniej niż zwykle, gdy większość czasu spędzamy w domu. Zamknięte fitness kluby i siłownie to nie powód, by siedzieć na kanapie przed telewizorem. Możemy trenować bez żadnych przyrządów, wykorzystując masę własnego ciała.

Ćwiczenia w domu: o czym pamiętać?