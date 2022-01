Coraz droższe kursy na prawo jazdy w Toruniu. Ile kosztują? Ceny wzrosły nawet o 1000 zł

Polacy nie chcą się uczyć jeździć zimą

W niektórych szkołach jazdy, a także w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu na początku tego roku zaobserwowano mniejszą liczbę zainteresowanych. Raczej nie miało to jednak związku z cenami za kurs. Jak tłumaczy Dorota Piotrowska z Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu, to sytuacja występująca cyklicznie o tej porze roku. Potwierdza to Jacek Kwiatkowski, instruktor i właściciel szkoły Moto Jack. - Jest to związane ze świętami, strachem przed pogodą – mówi i dodaje, że jego zdaniem lepiej rozpocząć naukę właśnie zimą, choć wiele osób się tego obawia. - Kursanci jeżdżący zimą znają różne warunki pogodowe, wiedzą, co to poślizg, wiedzą, jak bardzo wtedy trzeba uważać – mówi. Dla przykładu w Finlandii kurs trwa o wiele dłużej niż w Polsce, by kierowcy mogli nauczyć się prowadzić w różnych warunkach pogodowych. Jest też bardziej wymagający.