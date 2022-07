Co ze ścieżką rowerową pod Toruniem? Mieszkańcy się niecierpliwią. Inwestycja nie została jeszcze ukończona

Przeciąga się budowa ścieżki rowerowej pod Toruniem. Co jest przyczyną?

Umowę z wykonawcą ścieżki rowerowej łączącej Toruń z Cierpicami w gminie Wielka Nieszawka podpisano we wrześniu 2020 roku. Prace miały potrwać około dwunastu miesięcy. Niestety, ścieżka do tej pory nie powstała. Gdy w listopadzie pytaliśmy Zarząd Dróg Wojewódzkich, kiedy zakończy się budowa, okazało się, że ułożono zaledwie 1300 metrów drogi rowerowej. Rzecznik ZDW Michał Sitarek przekazał nam wtedy, że na prośbę wykonawcy termin realizacji umowy został wydłużony o 171 dni - do 11 marca 2022 roku. Rzecznik nie pozostawiał jednak złudzeń i zaznaczył, że budowa najprawdopodobniej potrwa dłużej. - Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie przyszłego roku – informował wówczas. Tak się jednak nie stało. Co się dzieje, że tak trudno ukończyć tę wartą 11 mln inwestycję? Problemów było co niemiara…