Co za para! Tak mieszkają i żyją na co dzień Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan [zdjęcia] LN

Małżeństwo Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana to jedna z najbardziej celebryckich par w Polsce. Ona - znana z małego ekranu "Perfekcyjna Pani Domu", on - były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, uczestnik mundialu w Japonii i Korei. o ciekawe - w poprzednich związkach również tworzyli celebryckie duety. Ona była żoną aktora Jacka Rozenka, on - piosenkarki Dody. Małżeństwem są od 2016 roku, dochowali się syna Henryka. Zarówno pani Małgorzata, jak i pan Radosław lubią dzielić się swoim prywatnym życiem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak mieszkają i co robią w wolnych chwilach: