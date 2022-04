Co z hotelem Hilton w starym browarze? Z poślizgiem, ale będzie!

Kiedy browar w 2019 roku kupił wraz z przyległościami polski inwestor, i to specjalizujący się w hotelowych inwestycjach — Satoria Group - wydawało się, że wreszcie los zabytku się odmieni. Zadowolenia z wypracowanego porozumienia, co do przyszłości nieruchomości nie kryły władze Torunia i miejski konserwator zabytków. Wspólnie ogłoszono na konferencji prasowej, że w browarze powstanie Hotel Hilton Garden Inn i zaprezentowano wizualizację: efektowne połączenie zabytkowej tkanki z ultranowoczesnością. Prace miały ruszyć wiosną 2020 roku. Nie ruszyły do dziś...