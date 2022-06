Co z fosą przy zamku krzyżackim? Jak zagospodarować ten teren?

Pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji UMT zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące przyszłego zagospodarowania fosy przy toruńskim zamku krzyżackim. Rozpoczną się one w czwartek 2 czerwca o godz. 17 od spotkania i spaceru po terenie przeznaczonym do zagospodarowania. Oficjalnie mówi się o nim jako o fosie zamkowej, my jednak piszemy o fosie przy ruinach toruńskiego zamku. Czy to nie to samo? Zdecydowanie nie, ponieważ nigdy nie była to fosa zamkowa.

- Powstała po zburzeniu zamku - wyjaśnia Adam Kowalkowski z Muzeum Twierdzy Toruń. - Została wykopana, aby osłonić część miasta chronioną wcześniej przez zamek.