"Co z aquaparkiem przy Agata Meble w Toruniu?" - pytają mieszkańcy, którzy nadal wierzą w primaaprilisowy żart

Ten żart na prima aprilis torunianie zapamiętają na długo

Co roku, 1 kwietnia, media na całym świecie zasypują nas mniej lub bardziej udanymi primaaprilisowymi kawałami. Również toruńskie portale i gazety postanawiają tego jednego dnia spojrzeć na nasze miasto z przymrużeniem oka i zażartować sobie z Czytelników. W ostatnich latach, 1 kwietnia, czytaliśmy więc o tym, że "tramwaj znów pojedzie przez most Piłsudskiego" albo "słynny Kopiec zniknie ze starówki". W ubiegłym roku, w prima aprilis, dowiedzieliśmy się, że w Toruniu powstanie gigantyczny, ultranowoczesny park wodny na wzór Suntago w Mszczonowie pod Warszawą. Informacja ta na pierwszy rzut oka wyglądała dość wiarygodnie - w artykule czytaliśmy m.in., że "radni przegłosowali uchwałę". Co więcej, w tekście mowa była nawet o konkretnej lokalizacji - obiekt miał powstać u zbiegu ulic Olsztyńskiej i Olimpijskiej, w sąsiedztwie salonu meblowego Agata Meble - a także terminie. Prace miały ruszyć jeszcze w 2021 roku. Pozytywów inwestycji dodawał także fakt, że miasto nie przeznaczyłoby na nią ani złotówki. Jak pisali dziennikarze lokalnego portalu, "całość zostanie sfinansowana ze środków rządowych". Wiarygodności artykułowi dodawała wypowiedź radnego Michała Jakubaszka.

To wszystko przekonało torunian do tego stopnia, że do dzisiaj niektórzy z nich nadal zastanawiają się, kiedy ruszy budowa wspomnianego aquaparku. Pod koniec ubiegłego roku jedna z mieszkanek zapytała prezydenta Michała Zaleskiego w mediach społecznościowych, co z parkiem wodnym przy Agata Meble. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, niektóre firmy brały nawet pod uwagę fakt powstania aquaparku w swoich planach budżetowych na kolejny rok! Zrobiło się więc naprawdę poważnie...