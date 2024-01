Co sprawia, że Pierniki są tak Twarde? Srdjan Subotic: - Możemy grać jeszcze lepiej

Dla Srdjana Suboticia, architekta ostatnich sukcesów Twardych Pierników, to ledwie trzeci sezon w roli pierwszego trenera. To on budował ten zespół w oparciu o bardzo skromny budżet latem, to on namówił do gry w Toruniu reprezentanta Chorwacji Gorana Filipovicia, to on znalazł w trakcie sezonu Mate Vucicia, jedną z większych rewelacji OBL.

Młody szkoleniowiec skompletował skład bardzo późno i pierwsze miesiące swojej pracy poświęcił niemal wyłącznie na defensywę. - W moim przekonaniu na tamtym etapie ten zespół mógł najwięcej zyskać dzięki obronie - wyjaśniał.

Dziś to defensywa - szósta w OBL - jest fundamentem kolejnych sukcesów drużyny. Filozofia Suboticia jest bardzo prosta: cierpliwość, praca krok po kroku i koncentracja na najbliższym celu. - Od początku sezonu wiedzieliśmy, jak chcemy grać i do tego dążyliśmy. Z powodu późnego budowania zespołu nie zdołaliśmy przed startem sezonu wykonać tej pracy - przyznaje Chorwat.