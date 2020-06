Co się dzieje z Uniwersamem? Batalia o dom towarowy trwa [ARCHIWALNE ZDJĘCIA ZE ŚRODKA]

„W Toruniu przy ul. Nowickiego otwarto wczoraj największy dom handlowy w województwie - „Uniwersam”, oferujący artykuły żywnościowe, sprzęt gospodarstwa domowego, towary drogeryjne, chemii gospodarczej itp. - pisały „Nowości” 7 października 1980 roku. - Obiekt ma pięć tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z czego połowa to tak zwana powierzchnia handlowa, zaś druga część - magazyny. Na półkach zgromadzono towary o łącznej wartości ok. 15 milionów złotych, drugie tyle znajduje się w magazynach. Placówka zatrudnia niespełna 200 osób. (…) Słowa uznania należą się handlowcom za szybkie, bo trwające około dwóch tygodni przygotowanie obiektu do sprzedaży. Jest to swoisty rekord. Inna sprawa, że pawilon, którego budowa miała trwać zgodnie z harmonogramem przez dwa i pół roku, realizowany był przez ponad pięć lat”.

Kilka dni przed długo oczekiwanym otwarciem, redakcja została zaalarmowana przez Czytelników, że w „Uniwersamie” już odbywa się sprzedaż. W tym samym numerze pojawiło się wyjaśnienie dyrektora domu towarowego Jerzego Kudelli.

„Z prawie 200-osobowej załogi „Uniwersamu” 50 proc. to ludzie nowi, którzy przeszli szkolenie teoretyczne, ale zorganizowaliśmy im również (co się powszechnie praktykuje) szkolenie praktyczne - czytamy. - Trwało ono w sobotę i w niedzielę. Ekspedientki brały towar, przechodziły z nim do kasy, kasjerki sprawdzały urządzenia kasujące. Uważam, że takie szkolenie pozwoli sprzedawcom lepiej poznać towar, miejsce, w którym leży, a tym samym sprawniej obsłużyć klientów”.

Zaczynamy od wspomnień, bo w sprawie Uniwersamu w zasadzie nic innego nam nie pozostało. Dom towarowy został zamknięty na początku 2012 roku. Irlandzka Grupa Inwestycyjna miała tam zbudować nowe centrum handlowe inwestując w nie ponad 300 milionów złotych. Solaris Center miało być gigantem o powierzchni najmu sięgającej 35 tysięcy metrów kwadratowych z ponad 150 sklepami i parkingiem na 1100 aut. Grunt z Uniwersamem był wkładem, jaki do tego przedsięwzięcia wniosła spółka Bresse-Pol. Zgodnie z łączącą obie strony umową, dom towarowy został zamknięty i czekał na rozbiórkę. Termin rozpoczęcia budowy był jednak przez IGI przesuwany. Przedstawiciele grupy początkowo tłumaczyli poślizg poszukiwaniami dodatkowych inwestorów, zapewniali jednak, że już prowadzą rozmowy w sprawie najmu powierzchni. Później przestali się odzywać.

Właściciele niszczejącego obiektu stracili cierpliwość - Uniwersam, chociaż mógłby cały czas przynosić dochody, straszy i generuje koszty. Nie da się go jednak ponownie otworzyć, ponieważ IGI zostawiła pod nim minę, a konkretnie - obciążyła grunt hipoteką na ponad 11 milionów złotych.

Bresse Pol rozpoczął sądową batalię o uwolnienie nieruchomości. - Mamy plany co do adaptacji istniejącego budynku wraz z otoczeniem na prowadzenie w nim działalności handlowo-usługowej, nie wykluczamy związania się w tym celu z innym inwestorem - mówił nam jesienią ubiegłego roku Piotr Pruss, prezes Bresse-Polu. - Z realizacją tych planów czekamy do odzyskania pełnego dysponowania nieruchomością co jest wymagane przez potencjalnych inwestorów.

Zmagania o odzyskanie Uniwersamu okazały się niezwykle trudne. IGI co prawda poddała się na placu budowy, jednak nie złożyła broni w sądzie, zaskarżając wszystkie wyroki i korzystając z innych możliwości, m.in. zasłaniając się brakiem zarządu, co skutkowało zawieszeniem postępowań sądowych. Jak się sprawy mają obecnie? - Postępowanie przed Sądem Okręgowym w Toruniu zostało wznowione w styczniu 2020 roku po wyznaczeniu kuratora dla IGI z uwagi na formalny brak Zarządu - wyjaśnia Piotr Pruss. - Niestety, sytuacja z covid-19 spowodowała,że sprawa czeka na ponowne rozpoznanie.

