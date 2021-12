Co się dzieje z drewnianym balkonem z ulicy Strumykowej w Toruniu? Od jego demontażu minęło już 10 lat

- Ten balkon był w Toruniu absolutnie unikatowy, jedyny taki na starówce, dodatkowo jeszcze w miejscu doskonale wyeksponowanym - mówił nam Lech Narębski, wtedy już były miejski konserwator zabytków. - Jakieś dziesięć lat temu w budżecie miasta były zarezerwowane pieniądze na remont, ale ostatecznie do niego nie doszło, ponieważ nie zgodził się na to wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz, który pytał mnie, jak zabezpieczę wkład gminy w prywatną własność. Trudno mi było na to w zadowalający sposób odpowiedzieć. Przecież właściciel tego balkonu z Torunia by go nie wywiózł.