Co robić w czasie epidemii w Toruniu? Oto internetowe propozycje

Można zapuścić się w zamknięte na co dzień zakamarki teatralnych piwnic, gdzie zachowały się pozostałości zabytkowych instalacji grzewczych. Albo na strych, by zobaczyć na przykład urządzenie do opuszczania wielkiego żyrandola nad widownią. „Myszkowanie” po niedostępnych zwykle dla widzów zakątkach prawie 120-letniego budynku odbywa się raz w tygodniu. Przewodnikiem jest dyrektor artystyczny Paweł Paszta, który zanim został reżyserem, studiował na politechnice.