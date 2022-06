Co powstanie w miejscu Marwitu?Powstanie tam nowy zakład przetwórstwa spożywczego?

- Chcemy sprzedać lub wydzierżawić zakład, cały lub na hale - informuje w rozmowie z "Pomorską" Michał Malinowski, radca prawny, pełnomocnik syndyka Marwitu z warszawskiej kancelarii adwokata Krzysztofa Gołąba. - Ten proces właśnie się rozpoczął, teraz czekamy m.in. na uprawomocnienie opinii biegłych co do wartości przedsiębiorstwa. Oczywiście, wolelibyśmy sprzedać firmę jednemu inwestorowi tak, żeby powstał w niej zakład przetwórstwa spożywczego i do tego bardzo zachęcamy. Zainteresowanie jest wśród przedsiębiorców z różnych części Polski, ale na razie nie można mówić o konkretnych uzgodnieniach.