Co opowiada sztuczna inteligencja. Niektóre dowcipy są szokujące, ale ostatni zwali cię z nóg

Czy SI potrafi odróżniać dobre dowcipy od kiepskich? SI uczona na dużych zbiorach tekstów, posiada pewną wiedzę na temat tego, co ludzie uważają za zabawne. Może wskazywać na teksty, które często są uważane za zabawne, ale humor jest dla niej twardym orzechem do zgryzienia ze względu na swoją subiektywność. Przykłady prezentujemy w poniższej galerii.

Skąd się biorą dowcipy? Mają długie brody

Ponury cenzor

W naszych rozmowach z Chatem GPT okazywało się, ze humor nie jest mocna stroną Sztucznej Inteligencji. Nie był to wieczór, w czasie którego zanosiliśmy się od śmiechu. Wręcz przeciwnie - zaniepokoiły nas poprawnościowe algorytmy, które na każdym kroku dawały o sobie znać. Narzędzie, pozbawione teoretycznie inteligencji, okazało się irytującym cenzorem. Co więcej - niekonsekwentnym i co rusz gubiącym się w niejasnych wytycznych algorytmu.