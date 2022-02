Co oni tam wyczyniają! Oto zdjęcia ze skateparków w Toruniu

Nowy skatepark w Toruniu

W Toruniu niedawno otwarto nowy plenerowy skatepark przy Ugorach, naprzeciwko sklepu Intermarche. Powstał on w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021. Projekt ten otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich propozycji z Wrzosów. Koszt inwestycji oszacowano na blisko 240 tys. zł. Skateparkiem zarządza MOSiR. Pod swoją pieczą ma on także trzy inne takie miejsca w mieście. Na Przystani Toruń, tuż obok Błoni Nadwiślańskich, działa skatepark, przeniesiony z ul. Krasińskiego, gdzie hałas zbytnio przeszkadzał mieszkańcom. Warto podkreślić, że obecni są tam pracownicy, którzy nadzorują, jak korzystamy z obiektu i w razie potrzeby służą pomocą. MOSiR opiekuje się także skateparkiem na Rubinkowie, przy Rydygiera. Oprócz tradycyjnych ramp do jazdy na rolkach czy hulajnogach, skorzystamy tam także z pump tracku. To specjalny tor ze wzniesieniami i zakrętami, idealny do jazdy rowerem, połączonej z treningiem refleksu, równowagi i koncentracji.