Co odkryli archeolodzy w Toruniu? Mamy zdjęcia

Kiedy w Kalifornii wybuchła gorączka złota, mieszkańcy Nowego Kontynentu śnili o złotym piasku. Ponad sto lat później, mieszkańcy socjalistycznej części Starego Kontynentu, marzyli natomiast o bułgarskich Złotych Piaskach. Tymczasem, najlepszy piasek to ten wiślany. Zachwycali się nim dawni mistrzowie murarscy, a i ci współcześni także potrafią docenić jego zalety. Piasek, na którym wyrósł Toruń ma jeszcze dodatkowe atuty. Można w nim znaleźć skarby. Dosłownie, bo to przecież w piasku w rejonie ul. Przy Skarpie został w 1987 roku znaleziony skarb składający się z ponad dwóch tysięcy średniowiecznych monet i w przenośni, bo skarb wcale nie musi się świecić niczym złoto.

Toruńscy archeolodzy zakończyli właśnie kolejne badania w kościele św. Jakuba.Tym razem, jak już wspominaliśmy, prowadzili poszukiwania wewnątrz świątyni, po raz pierwszy od kilkunastu lat. Założyli dwa sondażowe wykopy szukając m.in. pozostałości dawnych posadzek i odpowiedzi na pytania - jak i z czego były one ułożone? Dotarli do fundamentu kościoła, którego budowa rozpoczęła się w 1309 roku. Swoją drogą może warto by było ten fundament wyeksponować? Archeolodzy prowadzili badania w narożnikach, mając nadzieję, że na uboczu warstwy posadzek nie zostały naruszone przez pochówki. Odsłonięty fragment można by było przykryć szybą, co jest rozwiązaniem dość często w takich przypadkach i miejscach stosowanym. Przeszkadzać to nikomu nie powinno, a bez wątpienia stanie się kolejną atrakcją jednego z najpiękniejszych gotyckich kościołów w Polsce.